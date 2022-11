Prima pagina Tuttosport: “Di Canio: ‘Juve per Allegri, non per Sarri'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 13 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 13 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Paolo Di Canio, doppio ex di Juventus e Lazio, che presenta il confronto diretto in programma questa sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium. Secondo lui, oggi opinionista per 'Sky Sport', la Juve è una squadra costruita per Massimiliano Allegri e non per Maurizio Sarri, che pure l'aveva allenata qualche stagione fa. Allenare la Lazio, invece, è un'altra cosa.

Con Di Canio anche disamina tecnica sul momento delle due squadre. In alto, sotto la testata, le parole di Ivan Jurić, tecnico croato, alla vigilia di Roma-Torino: oggi sono 500 giorni in granata per lui, che dovrà vedersela con le insidie dei giallorossi del grande ex Andrea Belotti. Si parla, quindi, del k.o. interno della Sampdoria contro il Lecce (0-2) e della posizione di Dejan Stanković, fortemente in bilico.

Estasi Tottenham in Premier League: rimonta tre volte in casa il Leeds United fino a vincere 4-3, con doppietta dell'ex juventino Rodrigo Bentancur. Per concludere, l'arresto di Rosario D'Onofrio, PM degli arbitri italiani, per questione di spaccio internazionale di stupefacenti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 13 novembre 2022