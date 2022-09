Prima pagina Tuttosport: “VARgogna”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 settembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 13 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla apertamente di VARgogna in merito a quanto successo alla Juventus in occasione dell'ultimo match di campionato disputato all'Allianz Stadium contro la Salernitana. Il gol del 3-2 bianconero, annullato nel recupero ad Arkadiusz Milik, era regolare.

Quello che lascia interdetti è l'ammissione dell'Associazione Italiana Arbitri. "Il VAR non era in possesso delle immagini", in riferimento al frame che immortala Antonio Candreva, esterno della formazione campana, tenere in gioco tutti nel momento della rete.

Al Torino si sorride per il ritorno del tecnico Ivan Jurić al 'Filadelfia' per gli allenamenti. Il croato ha sconfitto la polmonite e, dunque, può riprendere regolarmente la sua attività. Chiosa, dunque, con la Champions League. Oggi l'unica italiana impegnata è l'Inter che, alle ore 18:45, farà visita al Viktoria Plzeň.

Dopo il k.o. interno contro il Bayern Monaco, per la squadra di Simone Inzaghi non c'è altro modo di sperare nella qualificazione se non con un successo in Repubblica Ceca. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 13 settembre 2022