Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Serie A e il problema VAR

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre tornando sul gol annullato ad Arkadiusz Milik nel recupero di Juventus-Salernitana. Una rete regolare non convalidata ai bianconeri poiché al VAR non erano in possesso dell'immagine dove si vedeva chiaramente Antonio Candreva tenere in gioco tutti i calciatori juventini nell'azione. In alto, sotto la testata, si parla di Viktoria Plzeň-Inter, partita della 2^ giornata del Girone C della Champions League 2022-2023 in programma oggi alle ore 18:45. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, rilancia in porta André Onana e, in attacco, punta tutto su Lautaro Martínez. Domani pomeriggio, invece, alla stessa, ora, spazio a Milan-Dinamo Zagabria a 'San Siro' per il Girone E: il tecnico rossonero, Stefano Pioli, punterà sui titolarissimi Theo Hernández e Rafael Leão. Si parla, poi, di Empoli-Roma 1-2, 'Monday Night' della 6^ giornata della Serie A 2022-2023: un gol ed un assist per Paulo Dybala. In casa Monza, invece, Giovanni Stroppa rischia l'esonero dopo l'intervento di Silvio Berlusconi.