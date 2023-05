Prima pagina Tuttosport: “Contro tutto contro tutti”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 13 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, ancora furiosa per l'esito della semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia (1-1). Ai bianconeri, infatti, manca un calcio di rigore netto per un fallo su Adrien Rabiot. Si tratta dell'ennesimo torto arbitrale stagionale e nell'ambiente, tra i giocatori, filtra arrabbiatura e sindrome da accerchiamento.