Prima pagina Tuttosport: “Prestiti d’oro”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 13 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 13 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei 'prestiti d'oro'. Dal 1° luglio, infatti, cambierà il regolamento sulla cessione dei giocatori a titolo temporaneo. Verranno limitate e, pertanto, molte squadre si troveranno in casa un vero e proprio tesoro da gestire. Sia cedendo qualche calciatore a titolo definitivo, sia inserendo forze fresche nei propri organici.

In alto, sotto la testata, si parla delle richieste di pena della Procura nell'ambito dell'inchieste sulle plusvalenze gonfiate. Tremano, molto, Andrea Agnelli (Juventus), Fabio Paratici (ex Juve, oggi al Tottenham), Aurelio De Laurentiis (Napoli). Nessun rischio 'sportivo' per le squadre coinvolte: non cambieranno le classifiche dei vari campionati.

L'Italia Femminile si qualifica per i prossimi Mondiali di calcio, mentre il Milan accoglierà, in estate, Divock Origi: molto probabilmente sarà il sostituto di Zlatan Ibrahimović, vicino al ritiro. Sul fronte mercato, molto attivo anche il Torino, che cerca gol e fantasia in Romania, mentre l'Inter punta Dani Ceballos e Luka Jović del Real Madrid.

'Merengues' che, intanto, vanno avanti in Champions League pur perdendo contro il Chelsea: in semifinale anche il Villarreal, grazie al pareggio rimediato all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 13 aprile 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI