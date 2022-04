Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter su Paredes e plusvalenze

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il nuovo assalto dell'Inter a Leandro Paredes per la sessione estiva di calciomercato. Il PSG, infatti, può liberare per 15 milioni di euro il centrocampista argentino ex Roma ed i nerazzurri vogliono provarci. In casa Milan, invece, sempre più nebuloso il futuro di Zlatan Ibrahimović: lo svedese è costretto a fermarsi di nuovo per un problema al ginocchio, salterà anche il derby del ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ecco perché, sul fronte mercato, il Diavolo continua a corteggiare Gianluca Scamacca del Sassuolo. Nella fila dei neroverdi, piace anche Hamed Traoré. In alto, sotto la testata, la richiesta della Procura per l'inchiesta plusvalenze gonfiate: si prospettano maxi squalifiche per i dirigenti di Juventus e Napoli. Chiosa con le partite di Champions League di ieri sera: in semifinale vanno Real Madrid (che ha fatto fuori il Chelsea) e Villarreal che, a sorpresa, ha eliminato il Bayern Monaco.