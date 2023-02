Prima pagina Tuttosport: “Cattivissima Juve. Un Toro intero da riscattare”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 13 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 13 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus 'cattivissima' di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, hanno vinto 1-0 all'Allianz Stadium contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Decisivo un gol di testa di Adrien Rabiot nel primo tempo; annullate reti all'ex Dušan Vlahović ed al viola Gaetano Castrovilli. Ora la Juve attende il Nantes, giovedì sera, per l'andata degli spareggi di Europa League.