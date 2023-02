Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions League e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 13 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Milan-Tottenham, partita degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, proverà a battere il manager italiano degli 'Spurs', Antonio Conte, con le sue stesse armi: difesa a tre e spinta sulle fasce. Per la prossima stagione, intanto, il Milan è uno dei club interessati a Rasmus Højlund, centravanti danese dell'Atalanta, classe 2003. Pagato dalla 'Dea' 17 milioni di euro la scorsa estate, oggi vale già più del doppio. Polemica, intanto, tra Inter e Milan sullo stadio, mentre i nerazzurri, stasera, alle ore 20:45, scendono in campo per il 'Monday Night' della 22^ giornata di Serie A a 'Marassi' contro la Sampdoria. Titolari Marcelo Brozović e Romelu Lukaku. Nelle partite di ieri, vittoria del Monza a Bologna, pari alla 'Dacia Arena' tra Udinese e Sassuolo, vittoria di 'corto muso' della Juventus sulla Fiorentina e tris del Napoli alla Cremonese.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus di Massimiliano Allegri, che ha iniziato la sua arrampicata alle zone alte della classifica di Serie A. I bianconeri, infatti, con l'1-0 interno sulla Fiorentina (gol di Adrien Rabiot) vedono già il settimo posto nonostante i 15 punti di penalizzazione. Senza, sarebbero secondi dietro l'inarrestabile Napoli. Gli Azzurri hanno rifilato un netto 3-0 alla Cremonese (gol di Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Eljif Elmas) e si sono portati a +16 sull'Inter, prima inseguitrice. I nerazzurri, stasera, alle ore 20:45, saranno di scena nel posticipo serale in casa della Sampdoria dell'ex Dejan Stanković. Parla, poi, la mamma di Nicolò Zaniolo, attaccante italiano recentemente passato dalla Roma al Galatasaray. Secondo lei, il figlio sarebbe stato tradito dai capitolini.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus 'cattivissima' di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, hanno vinto 1-0 all'Allianz Stadium contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Decisivo un gol di testa di Adrien Rabiot nel primo tempo; annullate reti all'ex Dušan Vlahović ed al viola Gaetano Castrovilli. Ora la Juve attende il Nantes, giovedì sera, per l'andata degli spareggi di Europa League. Il Monza di Raffaele Palladino sta vivendo un 2023 da urlo: vittoria anche a Bologna! Non si arresta, invece, la marcia del Napoli di Luciano Spalletti: 3-0 alla Cremonese, 59 punti in classifica. I partenopei vedono il tricolore davvero ad un passo e manca ancora quasi metà campionato. L'Inter, impegnata questa sera alle ore 20:45 a 'Marassi' contro la Sampdoria, tenterà di tornare a -13: giocherà con Marcelo Brozović e Romelu Lukaku dall'inizio. Chiosa con il Torino: la prossima estate, infatti, i granata dovranno decidere se riscattare o meno ben 12 giocatori.