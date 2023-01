Prima pagina Tuttosport: “Napoli-Juventus: Milik, voglie da Pipita”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 13 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 13 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus. Sarà lui, infatti, a guidare l'attacco bianconero in occasione della sfida di questa sera, ore 20:45, in casa del Napoli. Milik, come si ricorderà, ha giocato per la squadra partenopea.

Qualche anno fa, finì anche 5 mesi fuori rosa e ora ha voglia di rivalsa. Vuole fare come Gonzalo 'Pipita' Higuaín che, con la 'Vecchia Signora', segnò ben 6 gol alla sua ex squadra. Le parole di Dino Zoff e Ciro Ferrara, due grandi ex, sulla partita.

Mentre il Torino blinda Michel Adopo e Brian Bayeye, gli eroi della qualificazione in Coppa Italia ottenuta in casa del Milan, da registrare l'intervista di Bartłomiej Drągowski, intenzionato a salvare lo Spezia. Per concludere, tutte le dichiarazioni (brutte) degli ex dirigenti del Barcellona su Lionel Messi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 13 gennaio 2023