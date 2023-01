Quotidiani sportivi, le prime pagine: è il giorno di Napoli-Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 13 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 13 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Juventus, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Si tratta della sfida Scudetto del momento. Frecciatine tra i due tecnici, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, le parole di Gianfranco Zola su Khvicha Kvaratskhelia ed Ángel Di María. In alto, sotto la testata, spazio all'Inter, con il rinnovo del capitano Milan Škriniar sempre più lontano ed al Milan. Il tecnico Stefano Pioli è infuriato per l'atteggiamento dei suoi big nell'ultima partita di Coppa Italia, persa a 'San Siro' per 0-1 contro il Torino. Proprio il Presidente del club granata, Urbano Cairo, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla 'rosea', lodando i suoi ragazzi ed il tecnico Ivan Jurić per l'impresa. Chiosa, quindi, con le gare di Coppa Italia, ovvero Fiorentina-Sampdoria 1-0 (gol di Antonín Barák) e Roma-Genoa 1-0 (decide Paulo Dybala) e il divieto di trasferta per un mese agli ultras della stessa Roma e del Napoli.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 13 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo scontro di questa sera, ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona' tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri. I due tecnici si nascondono, ma il confronto di questa sera vale una larga fetta di Scudetto. Gli azzurri andranno in campo con la formazione-tipo, mentre i bianconeri potrebbero scendere sul terreno di gioco con il 3-5-1-1, e, in avanti, schierare Ángel Di María alle spalle di Arkadiusz Milik. C'è spazio, quindi, sul quotidiano romano, anche per le gare di Coppa Italia disputatesi nella serata di ieri: Fiorentina-Sampdoria 1-0, con rete di Antonín Barak e, soprattutto, Roma-Genoa 1-0. La partita dei giallorossi di José Mourinho, complicatasi cammin facendo, la risolve Paulo Dybala, che entra dalla panchina e realizza una gran rete.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 13 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus. Sarà lui, infatti, a guidare l'attacco bianconero in occasione della sfida di questa sera, ore 20:45, in casa del Napoli. Milik, come si ricorderà, ha giocato per la squadra partenopea. Qualche anno fa, finì anche 5 mesi fuori rosa e ora ha voglia di rivalsa. Vuole fare come Gonzalo 'Pipita' Higuaín che, con la 'Vecchia Signora', segnò ben 6 gol alla sua ex squadra. Le parole di Dino Zoff e Ciro Ferrara, due grandi ex, sulla partita. Mentre il Torino blinda Michel Adopo e Brian Bayeye, gli eroi della qualificazione in Coppa Italia ottenuta in casa del Milan, da registrare l'intervista di Bartłomiej Drągowski, intenzionato a salvare lo Spezia. Per concludere, tutte le dichiarazioni (brutte) degli ex dirigenti del Barcellona su Lionel Messi.