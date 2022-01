Prima pagina Tuttosport: “Super Inter. Juve a testa alta”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 13 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 13 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo dell'Inter in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Nerazzurri che vincono meritatamente il trofeo, ma bianconeri che escono a testa alta dalla partita, battuti soltanto al 120' da un gol di Alexis Sánchez favorito da un errore di Alex Sandro.

In Coppa Italia, al 'Gewiss Stadium', l'Atalanta supera 2-0 il Venezia grazie ai gol di Luis Muriel e Joakim Mæhle ed ora aspetta, nei quarti di finale del torneo, la vincente di Napoli-Fiorentina che si giocherà questo pomeriggio alle ore 18:00 al 'Diego Armando Maradona'.

Partita della coppa nazionale anche per il Milan di Stefano Pioli che, con tanti titolari in campo, affronterà alle ore 21:00 a 'San Siro' il Genoa. Destino segnato per Andriy Shevchenko: sarà esonerato dopo questa partita. Al suo posto probabilmente arriverà Bruno Labbadia.

Milan e Inter, come noto, vogliono Bremer nel prossimo calciomercato estivo: il Torino, intanto, ha detto 'no' ai 30 milioni di euro offerti dal Newcastle. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 13 gennaio 2022