Quotidiani sportivi, le prime pagine sul trionfo Inter in Supercoppa

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo dell'Inter sulla Juventus in finale di Supercoppa Italiana a 'San Siro'. Apre Weston McKennie per i bianconeri, poi rimonta nerazzurra con Lautaro Martínez su calcio di rigore e Alexis Sánchez all'ultimo secondo dei tempi supplementari. In alto, sotto la testata, il nuovo protocollo CoVid: fino a 8 giocatori positivi si andrà in campo; dopo sarà possibile chiedere il rinvio della partita. Si parla, poi, di Milan, tra campo (questa sera, ore 21:00, si giocherà contro il Genoa in Coppa Italia) e calciomercato: il nuovo difensore potrebbe essere Eric Bailly dal Manchester United. L'Atalanta ha superato il turno, battendo 2-0 il Venezia con i gol di Luis Muriel e Joakim Mæhle. Operato, intanto, ieri all'ospedale 'San Raffaele' di Milano il noto procuratore sportivo Mino Raiola.