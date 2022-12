Prima pagina Tuttosport: “Allegri non molla Rabiot”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 12 dicembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 12 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, infatti, non vorrebbe lasciar partire il centrocampista francese Adrien Rabiot, corteggiato dai club di Premier League già dalla sessione invernale di calciomercato.

In qualche modo, però, deve finanziare l'acquisto di un nuovo terzino. La Lazio piomba su Luca Pellegrini, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte: può essere l'acconto per Sergej Milinković-Savić? Difficoltà del Torino, nel frattempo, nel prendere l'attaccante M'Bala Nzola dallo Spezia: c'è una clausola, esercitabile dal club ligure, per il rinnovo del contratto del calciatore.

Si trattano poi ampiamente i temi dei Mondiali in Qatar: la Serie A è solo dietro la Liga per numero di calciatori presenti in semifinale. In Francia-Marocco il bomber Olivier Giroud, attaccante del Milan, sfiderà la Nazionale del C.T. Walid Regragui, suo compagno di squadra a Grenoble nel 2007. Intervista, poi ad Omar El Kaddouri, ex Torino e Napoli, che parla del suo Marocco. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

