Quotidiani sportivi, le prime pagine: la sorpresa Marocco e la Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 12 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 12 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Marocco del Commissario Tecnico Walid Regragui, arrivato alle semifinali dei Mondiali in Qatar. I magrebini possono sognare la coppa? Hanno elementi di qualità come Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, oltre che il portiere Yassine Bounou. In più, giocano un bel calcio. Entusiasta lo scrittore Ben Jelloun. Le altre semifinaliste sono guidate verso la finale da Luka Modrić (Croazia), Lionel Messi (Argentina) e Kylian Mbappé (Francia): gol e colpi di genio. Spazio, poi, ai temi di casa nostra: intervista con Paolo Scaroni, Presidente del Milan, che parla di Scudetto e Champions League. Tra i rossoneri può essere il rientro di Zlatan Ibrahimović l'arma in più, mentre Paul Pogba può rappresentare il valore aggiunto della Juventus. All'Inter, intanto, si sciolgono i 'Boys': ecco come cambia il tifo interista. In Serie B, vittoria della Reggina di Filippo Inzaghi in casa del Como: il Frosinone, ora, è più vicino.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 12 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Marocco semifinalista ai Mondiali in Qatar e, in particolare, dei talenti di cui dispone la Nazionale nord-africana. Il Milan vuole Hakim Ziyech, l'ex nerazzurro Achraf Hakimi pensa al ritorno all'Inter mentre il Liverpool è sulle tracce di Sofyan Amrabat della Fiorentina. Moltiplica il valore sul mercato anche di Youssef En-Nesyri (Siviglia), in lista di partenza, mentre il grande affare può essere Azzedine Ounahi (Angers). Uno di quelli che gioca già in Serie A, ovvero Abdelhamid Sabiri della Sampdoria, può andare alla Fiorentina. Nella semifinale Argentina-Croazia, probabilmente, tornerà titolare lo juventino Ángel Di María mentre un ex bianconero, Cristiano Ronaldo, dichiara finito il suo sogno di vincere i Mondiali sui social. Ora resta da capire dove andrà a giocare: arabi e statunitensi lo tentano, ma lui vuole restare in Europa. In alto, sotto la testata, si parla del 3-1 inflitto dal Napoli di Luciano Spalletti in amichevole in Turchia al Crystal Palace.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 12 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, infatti, non vorrebbe lasciar partire il centrocampista francese Adrien Rabiot, corteggiato dai club di Premier League già dalla sessione invernale di calciomercato. In qualche modo, però, deve finanziare l'acquisto di un nuovo terzino. La Lazio piomba su Luca Pellegrini, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte: può essere l'acconto per Sergej Milinković-Savić? Difficoltà del Torino, nel frattempo, nel prendere l'attaccante M'Bala Nzola dallo Spezia: c'è una clausola, esercitabile dal club ligure, per il rinnovo del contratto del calciatore. Si trattano poi ampiamente i temi dei Mondiali in Qatar: la Serie A è solo dietro la Liga per numero di calciatori presenti in semifinale. In Francia-Marocco il bomber Olivier Giroud, attaccante del Milan, sfiderà la Nazionale del C.T. Walid Regragui, suo compagno di squadra a Grenoble nel 2007. Intervista, poi ad Omar El Kaddouri, ex Torino e Napoli, che parla del suo Marocco.