Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Zirkzee mossa Scudetto”

Per il tecnico, che lo ha esaltato a Bologna , è in cima alla lista dei possibili rinforzi. Un altro attaccante che piace alla Juve, Jonathan David del Lille , si libererà dai 'Dogues' a parametro zero a fine stagione, ma ha richieste altissime. Vuole, infatti, un contratto di cinque anni da 30 milioni di euro netti, complessivi, di stipendio .

Anche sul quotidiano torinese (qui sotto la testata) trova poi dimora l'analisi sul momento 'no' degli arbitri italiani e sull'uso a volte improprio del V.A.R. . Contestate anche le regole, come quella sul fuorigioco semiautomatico e i tanti ' rigorini ' assegnati dai direttori di gara. Di quelli che possono indirizzare partite e campionati.

Chiosa con l'intervista in esclusiva a Pierluigi Marengo, che fu Presidente del Torino prima di Urbano Cairo, che parla della marcia organizzata dalla tifoseria granata in città per la mattina di domenica 24 novembre, prima della sfida interna contro il Monza. Una protesta di piazza per il bene del Toro.