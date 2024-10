Prima pagina Tuttosport: “Alcuni ultras del Milan pronti a farsi interrogare”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 12 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus e della Nazionale Italiana, richiesto dal Real Madrid. Infatti, Carlo Ancelotti, allenatore dei 'Blancos', lo mette in alternativa con Trent Alexander-Arnold (Liverpool) per sostituire l'infortunato Dani Carvajal a gennaio.