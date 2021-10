Prima pagina Tuttosport: “Ciclone Newcastle sul mercato: ‘Compro tutti'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 12 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 12 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con parlando di calciomercato internazionale e, in particolare, del ciclone Newcastle pronto ad abbattersi sull'Europa.

Il principe Bin Salman punta Antonio Conte per la panchina e, per il campo, ha messo nel mirino Federico Chiesa, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Franck Kessié e Marcelo Brozović. In casa Milan, intanto, è allarme infortuni: si ferma Junior Messias, è il 14° stop tra i rossoneri in questa stagione. Problemi anche per Daniel Maldini.