Quotidiani sportivi, le prime pagine: ampio spazio al calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le difficoltà del Napoli nel rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è tentato da Inter e Manchester United. Il Milan sembra rassegnato a perdere a parametro zero anche Franck Kessié, mentre l'Inter mette Marcelo Brozović alle strette. La Juventus, in caso di cessione di Aaron Ramsey a gennaio, vorrebbe prendere subito Aurélien Tchouaméni dal Monaco per il centrocampo. Si parla, quindi, anche del campionato di Serie A e della carica di tre centrocampisti italiani, Sandro Tonali (Milan), Nicolò Barella (Inter) e Manuel Locatelli (Juventus) verso lo Scudetto. Per Lazio-Inter, l'attaccante argentino dei nerazzurri, Lautaro Martínez, riesce a ritornare in tempo con un'americanata!