Prima pagina Tuttosport: “Di María: ‘Juve, ti ho scelto per vincere'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 12 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione ufficiale di Ángel Di María quale nuovo giocatore della Juventus . L'argentino vuole far tornare i bianconeri al successo. Sulla stessa linea di pensiero anche Paul Pogba , che vuole riportare lo Scudetto a Torino.

Ci siamo quasi, intanto, per la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. La 'Vecchia Signora' è pronta a fiondarsi sul brasiliano Gleison Bremer, difensore del Torino di Ivan Jurić, per sostituire l'olandese in partenza per la Germania. Il Presidente granata, Urbano Cairo, per lui chiede 40 milioni di euro.