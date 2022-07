Quotidiani sportivi, le prime pagine su Adli, Mourinho e Di María

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan. Con Yacine Adli, che si è presentato ieri in conferenza stampa e Sandro Tonali, tornato in anticipo dalle ferie, il centrocampo rossonero può suonare una gran bella musica. Ad un mese dall'inizio della Serie A, parlano in esclusiva alla 'rosea' due ex allenatori milanisti, Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Quindi, la disamina sulle altre squadre del campionato: spazio alla trattativa tra Juventus e Bayern Monaco per Matthijs de Ligt; il Napoli ha centrato il colpo Leo Østigård ed accoglie in ritiro Kalidou Koulibaly. L'Inter ritrova Romelu Lukaku nel suo primo test amichevole della stagione a Lugano e poi c'è Paulo Dybala, tornato in Italia ma ancora senza squadra. Chiosa con la separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi.