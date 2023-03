Prima pagina Tuttosport: “Pogba, ti rifai amare?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 12 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paul Pogba . Il centrocampista francese, classe 1993 , avrà infatti una maglia da titolare stasera, alle ore 20:45 , in occasione di Juventus-Sampdoria dell'Allianz Stadium. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , punta sull'ex Manchester United e su Dušan Vlahović per dare l'assalto al secondo posto in classifica pur partendo da -15 !

Oggi, alle ore 12:30, 'lunch match' del 26° turno di campionato al 'Via del Mare' tra Lecce e Torino: i granata di Ivan Jurić, in contrasto con il Presidente Urbano Cairo, si presenteranno in Puglia senza Yann Karamoh, tra i più in forma del momento. Ci saranno, invece, Andrew Gravillon in difesa e Nemanja Radonjić in attacco.