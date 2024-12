Prima pagina Tuttosport: “Milan, ottavi con 9 punti”

Stasera in campo, in contemporanea, anche al 'Da Luz' di Lisbona per Benfica-Bologna e a 'San Siro', a Milano, per Milan-Stella Rossa. La squadra di Paulo Fonseca punta a vincere, perché, poi, con altri 6 punti nelle gare contro Girona (in casa) e Dinamo Zagabria (in trasferta) a gennaio 2025 potrebbe approdare direttamente negli ottavi di finale del torneo.

In alto, sotto la testata, il commento ad Atalanta-Real Madrid 2-3 e Bayer Leverkusen-Inter 1-0: due sconfitte per le compagini italiane arrivate, però, in modo ben diverso. La 'Dea' di Gian Piero Gasperini ha tenuto testa ai 'Blancos' di Carlo Ancelotti, sfiorando il pareggio nel finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi, troppo rinunciatari, sono crollati al 90' per un gol di Nordi Mukiele.

E, nel calciomercato invernale, potrebbero perdere anche Marko Arnautovic. Il Torino, infatti, vorrebbe prendersi il centravanti austriaco dandogli 2,7 milioni di euro netti di stipendio per i prossimi 18 mesi. Il Napoli, intanto, si lecca le ferite per la sconfitta contro la Lazio: infortunio a Khvicha Kvaratskhelia e 2024 finito per il forte esterno offensivo georgiano di Antonio Conte.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024