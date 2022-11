Prima pagina Tuttosport: “Fateci largo!”. Juve in zona Champions

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 11 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre con un 'Fateci largo' della Juventus, che raggiunge la zona Champions con la vittoria per 1-0 contro il Verona. La Lazio, grazie al gol del 17enne Luka Romero, sale a quota 30 punti in classifica e aggancia il Milan al secondo posto. Ecco il piano del Torino per trattenere Nikola Vlasic: prezzo del cartellino 15 milioni di euro.