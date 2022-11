Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serie A, arrivederci al 2023

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 14 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 14 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei successi di Milan, Juventus e Inter. Tutte e tre le grandi del nostro calcio, infatti, vincono il rispettivo ultimo impegno del 2022 e promettono di dare la caccia al Napoli in vetta alla classifica di Serie A anche nel 2023, dopo la lunga sosta del torneo per i Mondiali in Qatar. Il Milan batte 2-1 la Fiorentina a 'San Siro' grazie ad un autogol al 92': rabbia viola per la direzione arbitrale. Paolo Maldini dice di credere ancora allo Scudetto e Rafael Leão 'vede' il rinnovo del contratto. La Juventus spazza via la Lazio sconfiggendola per 3-0 all'Allianz Stadium con doppietta di Moise Kean: bianconeri ora alla sesta vittoria di fila e terzi in campionato. L'Inter, invece, vince 2-3 in casa dell'Atalanta, conquistando il suo primo scontro diretto stagionale con un super Edin Džeko. Si parla, poi, anche delle altre gare: per esempio dell'1-1 tra Roma e Torino, con i giallorossi salvati dal ritorno in campo di Paulo Dybala. Ma anche della vittoria, 1-2, dello Spezia sul campo dell'Hellas Verona. Gravissimo infortunio per il portiere polacco Bartłomiej Drągowski, che non prenderà parte ai Mondiali. Chiosa con l'intervista shock di Cristiano Ronaldo, tradito dal Manchester United.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 14 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della resurrezione della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sconfiggono 3-0 la Lazio all'Allianz Stadium con la doppietta di Moise Kean e l'acuto di Arkadiusz Milik: sesta vittoria consecutiva, terzo posto in classifica a quota 31 punti e crisi di inizio stagione ampiamente alle spalle. Vincono anche le due milanesi. Il Milan batte 2-1 la Fiorentina a 'San Siro' grazie ad un'autorete al 92', l'Inter espugna il campo dell'Atalanta per 2-3, vincendo per la prima volta in questo campionato uno scontro diretto. Decisiva una doppietta di Edin Džeko. Solo un pareggio, invece, 1-1, per la Roma allo stadio 'Olimpico' contro il coriaceo Torino di Ivan Jurić. A fine partita, però, bordate di José Mourinho su Tammy Abraham. Evidentemente tra i 'giocatori con livello di prestazioni bassissimo' menzionati dall'allenatore portoghese nelle interviste dopo la gara.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 14 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 'legge di Moise Kean'. Doppietta dell'attaccante italiano, infatti, nel 3-0 rifilato dalla Juventus alla Lazio nella partita che, di fatto, ha chiuso il 2022 in Serie A (ora lunga sosta per i Mondiali in Qatar). Sesta vittoria di fila per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che arrivano a quota 576' senza subire gol. E, soprattutto, terzi alla sosta con 31 punti in classifica. Chi ci avrebbe creduto solo un mese fa? Buon pareggio del Torino allo stadio 'Olimpico' contro la Roma: 1-1 siglato da Karol Linetty e Nemanja Matić. Per i giallorossi, rigore sbagliato da Andrea Belotti, grande ex della sfida. Esulta il Milan, che vince 2-1 a 'San Siro' contro la Fiorentina. Apre Rafael Leão, pareggia Antonín Barák, chiude un autogol di Nikola Milenković al 92'. Furia viola, però, per l'arbitraggio di Simone Sozza. Per concludere, intervista con Tite, Commissario Tecnico del Brasile che svolgerà il ritiro prima dei Mondiali alla Continassa, quartier generale della Juve.