Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Vincere, che bella pressione'”

Per l'occasione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha raccolto l'appello di John Elkann, amministratore di Exor (società che controlla il club torinese), promettendo che si impegnerà affinché la Juventus torni presto a vincere trofei importanti per continuare ad arricchire bacheca e palmarès.

In alto, sotto la testata, la notizia dell'assegnazione degli Europei 2032 a Italia e Turchia. La curiosità, ora, è capire in quali città e, soprattutto, in quali stadi ci saranno le partite: nel nostro Paese gli impianti sportivi sono vetusti e poco funzionali. Ora non vi sono più scuse: ne vanno costruiti di nuovi.

Per Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, giocare la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita è "da deficienti". Intanto, medita di sostituire in panchina Rudi Garcia con Antonio Conte. La Salernitana si è separata da Paulo Sousa: chiamato al suo posto Filippo Inzaghi.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023

