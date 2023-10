Quotidiani sportivi, le prime pagine: festa Juventus e tormento Napoli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'evento che c'è stato ieri sera, in casa Juventus , per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida del club bianconero. Da Michel Platini a Zinedine Zidane , passando per Alessandro Del Piero , tutti vedono la squadra di Massimiliano Allegri da Scudetto . Alla festa era presente anche Antonio Conte , ex centrocampista ed ex allenatore della 'Vecchia Signora'. Sarebbe lui la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli ; intanto, però, sarebbe pronto a subentrare Igor Tudor . La 'rosea', poi, propone un'intervista in esclusiva a Benjamin Pavard , difensore dell' Inter , la cui ambizione è vincere con i nerazzurri il 20° titolo, quello della seconda stella . Chiosa con l'assegnazione degli Europei 2032 a Italia e Turchia e il cambio della guida tecnica nella Salernitana : esonerato Paulo Sousa , arriva Filippo Inzaghi .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del terremoto pronto a scatenarsi in casa Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha già scaricato l'allenatore Rudi Garcia. Per esonerarlo, aspetterebbe soltanto il sì definitivo di Antonio Conte a subentrargli in panchina. Attualmente è libero e ieri sera, in occasione della festa per i 100 anni della famiglia Agnelli ai vertici della Juventus alla quale ha partecipato, ha aperto ad un possibile approdo in azzurro. Intervista esclusiva, poi, all'arbitro Daniele Orsato: ha parlato di Javier Zanetti come modello di calciatore che ha amato dirigere sul terreno di gioco, di V.A.R. e del rapporto della classe arbitrale con José Mourinho. Ribaltone in casa Salernitana: via Paulo Sousa, esonerato, al suo posto Filippo Inzaghi, che torna, dunque, ad allenare in Serie A dopo l'esperienza al Benevento. Ha firmato fino al termine della stagione. Europei 2032 in Italia e Turchia, ora è ufficiale: ma in quali stadi e in quali città?