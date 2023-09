Prima pagina Tuttosport: “Plusvalenza Italia”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 11 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, fa ironia sulla convocazione di Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, nella Nazionale Italiana al posto dell'infortunato Matteo Politano. Spetterà a lui, molto probabilmente, giocare in attacco nel 4-3-3 di Luciano Spalletti per Italia-Ucraina di domani sera, salvando, così, l'Italia.