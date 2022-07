Prima pagina Tuttosport: “Juventus, de Ligt sblocca Zaniolo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 11 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 11 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, oltre a parlare di Formula Uno e tennis, spiega la strategia della Juventus in questo calciomercato estivo. Con la ricca cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, la società bianconera ha intenzione di dare l'assalto a Nicolò Zaniolo della Roma. L'idea è quella di uno scambio di prestiti con il brasiliano Arthur.