Quotidiani sportivi, le prime pagine su de Ligt, Dybala e Zaniolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di tennis e Formula Uno. Sul calcio, invece, ampio spazio dedicato alla trattativa di calciomercato tra Juventus e Bayern Monaco per la cessione di Matthijs de Ligt ai tedeschi. Oggi arriva a Torino il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidžić, per trattare con i bianconeri. Il sogno della 'Vecchia Signora' per sostituire l'olandese è Kalidou Koulibaly, ma è possibile che vada su altre piste. Intanto, sono tutti pazzi per Paulo Dybala, svincolato dopo sette stagioni proprio alla Juventus. Il Napoli è uscito allo scoperto, ma anche Roma, Inter e Milan seguono con attenzione l'evolversi della vicenda della 'Joya'. A proposito di Milan: sta recuperando bene dall'infortunio e dall'operazione Simon Kjær, mentre Zlatan Ibrahimović è vicino alla firma sul rinnovo del contratto. In casa nerazzurra, invece, Kristjan Asllani sta sorprendendo il tecnico Simone Inzaghi in questi primi giorni di ritiro. Intervista, poi, a Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che sprona i suoi giovani: in particolare Nicolò Zaniolo e Gianluca Scamacca.