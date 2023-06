Prima pagina Tuttosport: “Il sogno interrotto”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 11 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Manchester City-Inter, finale della Champions League 2022-2023 disputatasi ieri sera a Istanbul (Turchia) e terminata 1-0 per gli uomini di Pep Guardiola. Decisivo un gol di Rodri a metà ripresa. 'Citizens' campioni d'Europa per la prima volta nella loro storia.