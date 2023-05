Prima pagina Tuttosport: “Juve-Di Maria avanti tutta! “

L'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Juve-Di Maria avanti tutta!. Stasera il Siviglia per sentirsi ancora grandi in Europa. Guida l'assalto "Qui sto bene e se volete resto. Champions o no". Al centro la Champions. Tanta Inter. Due salti in finale. Il Milan senza Leao si aggrappa al rinnovo e al ritorno. Sulla spalla sinistra. Plusvalenze e stipendi entro maggio. Penale a Milano, decide la cassazione. "Si, Giuntoli è l'uomo perfetto per svoltare". La Samp spera e per Ferrero guai in Calabria. Si chiude con il tennis. Fognini show d'altri tempi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).