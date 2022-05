Prima pagina Tuttosport: “Lippi: ‘La Juve non ha mai paura!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 11 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 11 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus, che presenta la finale di Coppa Italia di questa sera tra i bianconeri, con i quali ha vinto tutto, e l'Inter, squadra sulla cui panchina ha seduto per una sola stagione (1999-2000).