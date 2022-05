Quotidiani sportivi, le prime pagine: Coppa Italia, finale Juve-Inter

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia in programma stasera alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ultima finale di Giorgio Chiellini con i bianconeri, che in attacco puntano su Paulo Dybala (a Milano nella prossima stagione?) e Dušan Vlahović. L'argentino Lautaro Martínez, invece, è simbolo dei nerazzurri. Intervista esclusiva a prestigiosi ex quali Claudio Marchisio e Samuel Eto'o. Il Milan, che deve conquistare 4 punti su 6 nelle prossime due partite per vincere lo Scudetto, inizia a preparare da oggi la sfida di 'San Siro' contro l'Atalanta. Il tecnico rossonero Stefano Pioli si affiderà a Theo Hernández, Olivier Giroud e Rafael Leão per cercare di avere la meglio sulla 'Dea'. Dunque, spazio al calciomercato. Il Manchester City ha ufficializzato l'arrivo di Erling Braut Haaland per la prossima stagione. Può partire un domino di attaccanti, con Kylian Mbappé, Robert Lewandowski e Romelu Lukaku che possono cambiare maglia.