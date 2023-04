Prima pagina Tuttosport: “Juventus, cerchi Vlahovic e trovi Milik”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 11 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 11 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che giovedì sera, alle ore 21:00, sarà impegnata all'Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona per i quarti di finale di Europa League. Non ci sarà Dušan Vlahović, che ha problemi ad una caviglia e che non passa un momento felice: si è anche cancellato da 'Instagram'. Al suo posto, pronto il polacco Arkadiusz Milik.

In alto, sotto la testata, presentazione di Benfica-Inter, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma stasera alle ore 21:00. I nerazzurri di Simone Inzaghi - che cercano riscatto dopo un periodo orribile in campionato - dovranno però vedersela contro i temibili portoghesi dell'ex João Mário. Contemporaneamente, anche il big match Manchester City-Bayern Monaco all'Etihad Stadium.

Spazio, quindi, alla disamina sul momento del Torino, alla bella stagione del Bologna di Thiago Motta ed alla Serie B. Vittoria esterna (0-1) del Bari in casa del Südtirol, mentre il Como, sotto di due reti in casa contro il Genoa, rimonta con grinta e cuore fino al 2-2. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 11 aprile 2023