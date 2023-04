Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, stasera Benfica-Inter

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 11 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 11 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Benfica-Inter, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma stasera alle ore 21:00 all'Estádio da Luz di Lisbona. I nerazzurri devono ritrovare l'anima vincente: il tecnico Simone Inzaghi si gioca tutto. Domani sera, invece, alla stessa ora ma a 'San Siro' si disputerà Milan-Napoli: le due squadre sono un modello di sostenibilità, con monte ingaggi contenuto e rose giovani. Si va verso il forfait di Victor Osimhen. Spazio, poi, alla Juventus: il centravanti serbo Dušan Vlahović è infortunato e in crisi. Qualora a fine stagione arrivasse una buona offerta potrebbe anche andare via. Lite tra Leandro Paredes, centrocampista argentino in prestito dal PSG e Massimiliano Allegri. Motivo, lo scarso minutaggio concessogli dall'allenatore.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 11 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che, questa sera alle ore 21:00, sarà di scena all'Estádio da Luz per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro i padroni di casa del Benfica. Ha chiesto testa e cuore ai suoi ragazzi: cercherà l'approdo nella semifinale del torneo. Possibile, però, che a fine stagione - comunque vada - lasci i nerazzurri. Si parla, poi, anche di Milan-Napoli, il derby italiano di Champions in programma domani sera a 'San Siro': il Diavolo di Stefano Pioli si affiderà, in attacco, ad Olivier Giroud, mentre gli azzurri di Luciano Spalletti potrebbero dover fare a meno di Victor Osimhen. Spazio anche all'analisi sul campionato di Serie A, che vede tre squadre del centro-sud ai primi tre posti della classifica al posto delle consuete 'grandi del nord' e ad un punto sulla Serie B. Il Bari vince nel recupero a Bolzano contro il Südtirol e 'vede' la promozione; a Benevento chiamato in panchina Andrea Agostinelli al posto del dimissionario Roberto Stellone.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 11 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che giovedì sera, alle ore 21:00, sarà impegnata all'Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona per i quarti di finale di Europa League. Non ci sarà Dušan Vlahović, che ha problemi ad una caviglia e che non passa un momento felice: si è anche cancellato da 'Instagram'. Al suo posto, pronto il polacco Arkadiusz Milik. In alto, sotto la testata, presentazione di Benfica-Inter, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma stasera alle ore 21:00. I nerazzurri di Simone Inzaghi - che cercano riscatto dopo un periodo orribile in campionato - dovranno però vedersela contro i temibili portoghesi dell'ex João Mário. Contemporaneamente, anche il big match Manchester City-Bayern Monaco all'Etihad Stadium. Spazio, quindi, alla disamina sul momento del Torino, alla bella stagione del Bologna di Thiago Motta ed alla Serie B. Vittoria esterna (0-1) del Bari in casa del Südtirol, mentre il Como, sotto di due reti in casa contro il Genoa, rimonta con grinta e cuore fino al 2-2.