Prima pagina Tuttosport: “L’Inter: ‘Grazie Toro!'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 11 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i ringraziamenti, virtuali, dell' Inter di Simone Inzaghi al Torino di Ivan Jurić . I granata, infatti, fermano sullo 0-0 la capolista Milan allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' ed i nerazzurri, adesso, si riportano a -2 in classifica dai rossoneri. Ma con una partita in meno rispetto ai ragazzi di Stefano Pioli e, pertanto, padroni del loro destino.

In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Federico Gatti, difensore centrale del Frosinone già acquistato dalla Juventus per la prossima stagione: sogna già di giocare in coppia con Matthijs de Ligt in bianconero. Vittorie, infine, di Roma (2-1 sulla Salernitana), Lazio (1-4 sul campo del Genoa, tripletta di Ciro Immobile) ed Udinese (che passa 1-2 al 94' a Venezia). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).