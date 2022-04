Quotidiani sportivi, le prime pagine: pari Milan, Inter e Juve sperano

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con il pareggio 0-0 tra Torino e Milan nel posticipo domenicale della 32^ giornata della Serie A 2021-2022. Secondo pari a rete bianche di fila per il Diavolo dopo quello contro il Bologna. L'Inter, adesso, è a -2 con una partita da recuperare. Crolla, invece, il Napoli, che perde 2-3 al 'Maradona' contro una bellissima Fiorentina e così si fa raggiungere dai nerazzurri. Vittorie, infine, per le squadre romane. Quanta fatica per la Roma di José Mourinho nel rimontare e battere 2-1 la Salernitana allo stadio 'Olimpico'. Polemica finale del direttore sportivo dei campani, Walter Sabatini, con il tecnico portoghese. Tutto facile, invece, per la Lazio, che passa 1-4 sul campo del Genoa: tripletta di un super Ciro Immobile.