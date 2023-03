Prima pagina Tuttosport: “Juve-Di María, si tratta!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 11 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa per il rinnovo del contratto di Ángel Di María con la Juventus. Il 'Fideo', tecnicamente, sarebbe libero dal prossimo 1° luglio, ma la 'Vecchia Signora' vorrebbe confermarlo per un'ulteriore stagione. L'argentino vuole rimanere e, a quanto pare, l'ingaggio non sarebbe un problema.