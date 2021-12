Prima pagina Tuttosport: “Ossigeno Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 10 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 10 dicembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus: il passaggio agli ottavi di finale di Champions League ha garantito 80 milioni di euro, ossigeno per le casse del club di Corso Galileo Ferraris. Ora la squadra di Massimiliano Allegri attende con ansia il sorteggio di lunedì prossimo a Nyon.

In alto, sotto la testata, si parla dell'Atalanta. Nerazzurri sconfitti al 'Gewiss Stadium' per 2-3 dal Villarreal e costretti ad abbandonare la Champions League: ripartiranno dagli spareggi di Europa League a febbraio. Così come il Napoli, che batte 3-2 il Leicester al 'Diego Armando Maradona' e la Lazio, che impatta 0-0 contro il Galatasaray all'Olimpico: entrambe seconde nei rispettivi gironi di UEL.

In Conference League, invece, passa come prima al turno successivo la Roma di José Mourinho dopo il 3-2 rifilato al CSKA Sofia in Bulgaria. Stasera inizia la 17^ giornata di Serie A: è il turno del derby di Genova. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 dicembre 2021