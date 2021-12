Quotidiani sportivi, le prime pagine tra mercato Inter, Napoli e Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le possibili mosse di calciomercato dell'Inter: i nerazzurri vogliono Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, gioielli del Sassuolo. Piace anche Mattia Viti dell'Empoli. Il Milan, invece, avrebbe scelto di riportare a casa Mattia Caldara, attualmente in prestito al Venezia, per sostituire l'infortunato Simon Kjær. Si parla, poi, dell'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League dopo la sconfitta interna (2-3) contro il Villarreal, delle performance in Europa League di Napoli (3-2 al Leicester), Lazio (0-0 contro il Galatasaray) e Roma (vittoria 3-2 fuori casa contro il CSKA Sofia), questa in Conference League. Viaggio, infine, nei giorni di prigionia di Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria.