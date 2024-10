Prima pagina Tuttosport: “Pazza idea Inter: un Maldini in nerazzurro”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 10 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, affronta il problema Douglas Luiz in casa Juventus. Il centrocampista brasiliano, tra gli acquisti più costosi dell'ultimo calciomercato estivo, delude in partita ma anche negli allenamenti. L'allenatore Thiago Motta lavorerà su di lui, ma l'ex Aston Villa è chiamato a una svolta atletica e mentale.