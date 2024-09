Prima pagina Tuttosport: “Milan felice, Pioli vicino all’Al-Nassr”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla sotto la testata di calciomercato. Nello specifico, del duello in vista tra Inter e Juventus per aggiudicarsi il cartellino di Jonathan David. L'attaccante canadese, classe 2000, parla con il Lille per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, ma potrebbe anche liberarsi a parametro zero. Nerazzurri e bianconeri pronti a mettere a segno un ottimo affare.