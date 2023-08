Prima pagina Tuttosport: “Lukaku e Vlahovic, respinti!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 10 agosto 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 10 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del possibile scambio tra Dušan Vlahović e Romelu Lukaku in piedi da qualche tempo tra Juventus e Chelsea. Ieri entrambi i giocatori sono stati ... respinti. Il belga dal pubblico dell'Allianz Stadium, che gli ha dedicato cori di dissenso.