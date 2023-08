Quotidiani sportivi, le prime pagine: scambio Vlahovic-Lukaku, stop!

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del possibile scambio tra Dušan Vlahović e Romelu Lukaku messo in piedi da settimane da Juventus e Chelsea. I 'Blues' hanno bloccato tutto: non c'è accordo sul conguaglio economico da riconoscere ai bianconeri nell'operazione. Inoltre, ieri l'Allianz Stadium ha sonoramente fischiato il possibile arrivo del belga a Torino, intonando, invece, cori di sostegno per il centravanti serbo. Un altro bomber, Lucas Beltrán, è in arrivo invece alla Fiorentina: argentino come Gabriel Omar Batistuta, sogna, però, di giocare nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Il Napoli alza i giri del motore e diventa protagonista del mercato estivo: preso il centrocampista svedese Jens Cajuste dallo Stade de Reims, ci prova anche per Gabri Veiga (Celta Vigo). Il tutto mentre tratta il rinnovo di Victor Osimhen. L'Inter vince in amichevole a Salisburgo con Yann Sommer che stecca la prima prova: per il centravanti si punta Mehdi Taremi (Porto). Il Milan non va in difesa, Fikayo Tomori ha mille difficoltà. Ma Rade Krunić resta e rinnova.