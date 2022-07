Prima pagina Tuttosport: “Barzagli: ‘Pogba e Di María, altro che Lukaku'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 10 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, che parla del mercato della 'Vecchia Signora'. L'ex centrale della Nazionale Italiana ha accolto con entusiasmo gli arrivi in bianconero di Paul Pogba ed Ángel Di María, dicendosi convinto che queste due mosse siano meglio di quanto fatto dall'Inter con Romelu Lukaku.