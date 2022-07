Quotidiani sportivi, le prime pagine: Zaniolo verso la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa di calciomercato tra Roma e Juventus per il trasferimento di Nicolò Zaniolo ai bianconeri. L'offerta è di 50 milioni di euro tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto: intanto il giocatore spedito in tribuna nel primo test amichevole dei giallorossi. In casa Juve, ad ogni modo, è in partenza Matthijs de Ligt. La 'Vecchia Signora' vorrebbe sostituirlo con Kalidou Koulibaly, il quale, però, ha ricevuto una super offerta di rinnovo (30 milioni di euro in 5 anni) dal Napoli. Si parla, poi, del caso Paulo Dybala: l'Inter non riesce a fargli spazio. Quindi una tra Milan, Roma e lo stesso Napoli sperano di poterlo mettere sotto contratto. Con Yacine Adli e Tommaso Pobega il Diavolo di Stefano Pioli ha ulteriormente abbassato la propria età media: è la più giovane big d'Europa. Spazio, poi, a Cristiano Ronaldo, che vuole lasciare il Manchester United per giocare la Champions League e, sotto la testata, agli Europei Femminili. L'Italia esordisce stasera alle ore 21:00 contro la Francia.