Prima pagina Tuttosport: “Stojkovic: ‘Milinkovic, vai da Vlahovic'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 10 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 10 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Dragan Stojković, Commissario Tecnico della Serbia, che suggerisce a Sergej Milinković-Savić, forte centrocampista in uscita dalla Lazio, di raggiungere il suo connazionale Dušan Vlahović alla Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. "Sarebbe perfetto per i bianconeri", ha aggiunto l'ex fantasista di Stella Rossa, Olympique Marsiglia e Hellas Verona negli anni Ottanta e Novanta.