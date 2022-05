Quotidiani sportivi, le prime pagine su Milan, Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina al Milan di Stefano Pioli, chiamato alla prova del ... 19. Questo, infatti, sarebbe il numero degli Scudetti che raggiungerebbero i rossoneri nel caso in cui vincessero l'attuale edizione della Serie A. Con lo Scudetto in tasca, il Diavolo pareggerebbe i conti con i rivali cittadini dell'Inter e, soprattutto, partirebbe in prima fascia in Champions League. Ma è ancora presto per tirare conclusioni: mancano 180' al termine della stagione. La 'rosea', poi, racconta la festa a sorpresa per i 22 anni di Sandro Tonali, match-winner della partita al 'Bentegodi' di Verona. Intanto Christian Vieri, ex attaccante delle due squadre di Milano, avverte il Milan: "Occhio all'Atalanta, può ancora succedere di tutto". Nel frattempo, però, l'Inter si prepara alla finale di Coppa Italia, in programma domani sera allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Juventus. I nerazzurri sperano che Edin Džeko possa sbloccarsi, mentre i bianconeri vorrebbero salutare il capitano Giorgio Chiellini, al passo d'addio, con il suo 20° trofeo con la maglia della 'Vecchia Signora'. Infine, 2-0 della Fiorentina sulla Roma nel 'Monday Night' di campionato, con José Mourinho, però, che attacca Luca Banti, ieri al V.A.R. al 'Franchi', sul rigore che ha sbloccato il risultato.