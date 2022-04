Prima pagina Tuttosport: “Champions Vlahovic!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 10 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 10 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ruggito della Juventus , che passa 2-1 a Cagliari grazie ai gol di Matthijs de Ligt e Dušan Vlahović , che torna al gol dopo un periodo di digiuno. I bianconeri, ora, vedono concretamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . Tenute sicuramente a distanza Roma ed Atalanta , che giocano oggi.

In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Verona 2-0, con i nerazzurri di Simone Inzaghi tornati a -1 dal primo posto in classifica occupato dal Milan di Stefano Pioli. I rossoneri saranno di scena in casa del Torino di Ivan Jurić: il croato vuole più qualità dai suoi ragazzi in questa partita. Intanto, però, anche Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, crede fortemente alla vittoria dello Scudetto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).