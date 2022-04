Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittorie di Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo per 2-0 dell'Inter sul Verona. Reti di Nicolò Barella ed Edin Džeko. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi una notte a -1 dal primo posto occupato dal Milan nella classifica di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli dovranno rispondere, questa sera, ore 20:45, con i tre punti in casa del Torino: sfida, sull'esterno, tra il croato Jošip Brekalo e il portoghese Rafael Leão. Continua la sua marcia verso la Champions League la Juventus, che batte 2-1 in rimonta il Cagliari alla 'Unipol Domus': dopo l'iniziale vantaggio rossoblu con João Pedro, i gol bianconeri di Matthijs de Ligt e Dušan Vlahović. Oggi, però, in campo anche il Napoli di Luciano Spalletti che, al 'Maradona', ospita la Fiorentina: partita che si preannuncia spettacolare.